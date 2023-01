Canovi: «Xavi su Brozovic? Non avrebbe torto. Vuole un sostituto»

La questione dello scambio Brozovic-Kessié, stando a quanto si dice da Barcellona (vedi articolo), sembra essere voluta da Xavi più che dall’Inter. L’agente Canovi, ospite della trasmissione Calcio Totale su Rai Sport +, spiega perché si stia spingendo così tanto dalla Spagna.

DA UNA PARTE – Alessandro Canovi commenta il fatto che sia Xavi a volere Marcelo Brozovic: «Non avrebbe torto. È chiaro che il Barcellona sta preparando il sostituto di Sergio Busquets, che ha già detto che in estate andrà via. In Spagna c’è un detto: se vuoi sapere le verità sul Barcellona compra Marca, che è giornale di Madrid. Il Barcellona sta creando, grazie all’arrivo di Xavi e a una nuova dirigenza, la pianificazione futura».