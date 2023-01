Palmeri: «Brozovic-Kessié, c’entra Busquets! Inzaghi, se l’Inter perdesse…»

L’Inter tra poche ore scenderà in campo in campo a Riyad per la Supercoppa contro il Milan. Intanto, occhio allo scambio Brozovic-Kessié. Ne parla Palmeri

SUPERCOPPA E MERCATO − Le parole di Tancredi Palmeri in collegamento da Riyad per Sportitalia mercato: «Immagina dovesse perdere l’Inter cosa si riverserebbe su Inzaghi. Con un pareggio nel finale a Monza, si è perso tutto quanto di bello aveva fatto contro il Napoli. È vero che Inzaghi è re di coppa e Supercoppa, se vince fa 4 come Capello e Lippi, ma nei tifosi dell’Inter rimbomba ancora quel ‘si è girato Giroud’. Brozovic-Kessié? C’è un aspetto da valutare nel versante Barcellona, ovvero che Busquets vada in MlS a fine stagione. Lui è tuttora l’equilibratore di tutto il Barcellona, non lo sostituisci facilmente. Brozovic gioca in maniera simile, a Xavi piace moltissimo. L’Inter cerca un conguaglio cash di 15-20 milioni».