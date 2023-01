Milan-Inter, vigilia fondamentale per Lukaku. In due fuori, torna Barella – Sky

Sta arrivando la vigilia del derby Milan-Inter, in programma mercoledì alle 20. In collegamento per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Paventi aggiorna su Lukaku e lo dà ancora in dubbio. Torna Barella, due gli assenti.

L’AVVICINAMENTO – Ecco come Andrea Paventi riepiloga il lunedì prima di Milan-Inter lato nerazzurro: «Giornata in cui la squadra si è allenata molto bene. Tutti hanno lavorato in gruppo tranne i due che non ci saranno mercoledì: Marcelo Brozovic e Samir Handanovic. Una prima parte di lavoro con il gruppo l’ha fatta anche Romelu Lukaku, che se domani fa un allenamento più intenso può andare in panchina. Torna Nicolò Barella, davanti Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. L’Inter sta bene, ha fatto risultati e parte con grande convinzione in questa sfida col Milan, che è anche una rivincita per il primo derby di campionato perso 3-2».