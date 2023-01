Correa-Depay, tra Inter e Barcellona scambio non compatibile: i motivi − SI

Se sul fronte Brozovic-Kessié i margini di manovra tra Inter e Barcellona ci sono (vedi articolo), molti di meno invece ce ne sono per quanto riguarda quello tra Correa e Depay

NON COMPATIBILE − Asse rovente tra Inter e Barcellona. Oltre allo scambio molto più fattibile tra Marcelo Brozovic e Franck Kessié, nelle ultime ore si è generato anche un grande clamore per una seconda operazione, ovvero che quella dovrebbe portare Joaquin Correa in Spagna e Memphis Depay in Italia. Come riferisce Alfredo Pedullà in collegamento su Sportitalia mercato, in realtà il margine è minimo. Scambio non compatibile. Soprattutto perché i due giocatori hanno ingaggio differente (il Tucu quasi quattro e Depay dieci).