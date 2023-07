Cambiasso: «Suarez, rimarrai nella memoria del calcio. Sempre nel mio cuore»

Cambiasso ha dedicato delle commuoventi parole a Suarez. L’ex calciatore dell’Inter, sul proprio profilo social, ha ricordato la leggenda nerazzurra spentasi quest’oggi.

PER SEMPRE – Esteban Cambiasso esprime il proprio dolore per la perdita di Luis Suarez. L’ex centrocampista dell’Inter ha aperto il suo cuore sul proprio profilo Instagram, pubblicando un messaggio nel ricordo del mito nerazzurro. Di seguito le parole scritte dal Cuchu: «Nella memoria del calcio rimarrai per sempre al top, da pallone d’oro che sei. A me, in più, mancheranno le nostre chiacchiere piene di pallone al benzinaio di Dany. Sempre nel mio cuore Luisito. Risposa in pace».