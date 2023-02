Calhanoglu leader in spogliatoio, Marotta prepara il rinnovo – SM

Hakan Calhanoglu sta vivendo un ottimo periodo di forma. Migliore in campo contro il Porto ha mostrato anche doti da leader.

RINNOVO – Il rinnovo di Hakan Calhanoglu è tra le priorità in casa Inter, e la firma sembra vicina. Queste le parole di Marco Barzaghi a Sport Mediaset a riguardo: «Calhanoglu è andato a far da paciere tra Onana e Dzeko duranta la gara di Champions. Segnale di come il centrocampista turco sia sempre più leader in spogliatoio. Questo è tra i motivi per cui il suo rinnovo è già pronto. Calhanoglu si legherà all’Inter fino al 30 giugno 2026 con uno stipendio da circa sei milioni a stagione». Un rinnovo fondamentale considerata la stagione del turco e quanto successo invece con Milan Skriniar.