Sanchez: «Via dall’Inter? Volevo giocare! Sento ancora gli ex compagni»

Sanchez è passato dall’Inter al Marsiglia in estate rescindendo il contratto con il club nerazzurro. Il cileno è ritornato sull’addio in estate e non solo

VOLEVO GIOCARE − Intervistato da Sky Sport, Alexis Sanchez ha risposto così sull’addio: «Il calcio è così, io volevo giocare. Ringrazio la gente dell’Inter, si è creata una cosa bella nello spogliatoio. Poi non si sa come l’allenatore vuole giocare, ma io sono contento al Marsiglia. Sento ancora qualche ex compagno, che mi dice “Niño bravo continua così!”».