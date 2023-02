Lukaku, per il futuro decisivi i prossimi mesi, per Bastoni e Dzeko… – SM

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora in bilico. Il belga sembra aver finalmente recuperato dall’infortunio e di poter aiutare la squadre in questa parte finale di stagione.

RINNOVI – L’Inter è al lavoro per sistemare le questioni rinnovi. Dopo quello di Hakan Calhanoglu, per cui la società si è già mossa da tempo (vedi articolo), ci sono altre tre situazioni. Queste le parole di Marco Barzaghi a Sport Mediaset: «Sul futuro di Lukaku saranno decisivi i prossimi mesi. con i gol al Porto che potrebbe essere un altro tipo di scintilla per convincere l’Inter a replicare il prestito al Chelsea. Per i discorsi sul rinnovo di Alessandro Bastoni ed Edin Dzeko servirà un po’ più tempo».