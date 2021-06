Calhanoglu all’Inter: il centrocampista sceglierà tra due numeri di maglia

Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto col Milan, sembra essere destinato a restare a Milano trasferendosi all’Inter. Il centrocampista turco avrebbe già delle preferenze per il suo numero di maglia.

Hakan Calhanoglu è ormai vicinissimo a diventare un giocatore dell’Inter. Il centrocampista turco infatti dovrebbe svolgere le visite mediche col club nerazzurro nella giornata di domani (leggi qui) per poi formalizzare il suo trasferimento in nerazzurro a parametro zero. Secondo Gianluca Di Marzio per “Sky Sport” il giocatore avrebbe già delle idee su quale numero di maglia indossare nella sua nuova avventura in nazionale. Impossibile strappare a Lautaro Martinez il numero 10 che Calhanoglu porta regolarmente con la nazionale turca e ha indossato in questi anni col Milan, la scelta sarà tra la 11 che sarà lasciata libera da Aleksander Kolarov o la 21 rimasta senza padrone nella stagione 2020-21.