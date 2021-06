Finlandia-Belgio, Lukaku senza riposo? Martinez riflette per questa sera

Euro 2020 continua oggi con le ultime partite dei gironi B e C. In campo alle 21 anche il Belgio di Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter, nonostante la sua nazionale sia già qualificata, potrebbe giocare comunque.

Nella giornata di oggi si chiudono i gironi B e C di Euro 2020. Alle 21 il Belgio di Romelu Lukaku scende in campo contro la Finlandia. Potrebbe scendere in campo dal primo minuto anche Romelu Lukaku, protagonista in questo avvio di Europeo con la doppietta all’esordio contro la Russia e i titoli di “man of the match” vinti nelle prime due partite. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”, nonostante il Belgio sia già qualificato per gli ottavi di finale e nonostante si fosse ipotizzato del turn-over, l’attaccante dell’Inter potrebbe scendere comunque in campo. Il commissario tecnico dei “diavoli rossi” Roberto Martinez deciderà nelle prossime ore.