Calhanoglu idolo nero blu: Pirlo a ispirare e Inzaghi a reinventare − CdS

Hakan Calhanoglu si è ormai preso l’Inter. Leader indiscusso a centrocampo e uno dei giocatori più amati dal tifo nerazzurro. L’evoluzione nel ruolo è stata pazzesca.

IDOLO NERO BLU − Hakan Calhanoglu se non è il miglior regista d’Europa, ci siamo quasi. L’Inter ha trovato la sua gemma a centrocampo. Il turco di Mannheim, passato lo scorso anno da mezzala a regista davanti la difesa, ha cambiato le sorti della sua carriera e dell’intera Inter di Simone Inzaghi. A ispirare è Andrea Pirlo. Anche lui, ma più in giovane età su intuizione di Carletto Mazzone prima e Carletto Ancelotti poi, passò da trequartista a regista. Il resto fu storia. Forse non è Pirlo, ma Calhanoglu ha avuto un’evoluzione nel ruolo a dir poco clamorosa. In realtà qualche tentativo a vuoto in passato c’era stato: sia al Milan con Giampaolo, che all’Inter al primo anno di Inzaghi quando per poche partite mancò Brozovic e Inzaghi adottò in sequenza Vecino e poi Calha. La partita della consacrazione però arriva col Barcellona: manca Brozo, Inzaghi si reinventa Calha regista e lui confeziona una prestazione da cineteca con tanto di gol vittoria decisivo. Ora Calhanoglu idolo nero blu punta allo scudetto della stella con la sua Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno