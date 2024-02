Lautaro Martinez e l’Inter: niente Skriniar-bis ma nuove cifre – TS

Lautaro Martinez e l’Inter ancora insieme sì ma nei modi e nei tempi giusti per annunciare il ricco rinnovo. La trattativa è ancora in corso, sebbene ci sia la convinzione di entrambe le parti di arrivare presto alla fumata bianca. I dettagli sul quotidiano Tuttosport oggi in edicola

RINNOVO A RILENTO – Il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 fa stare tranquilla l’Inter, che può evitare lo “Skriniar-bis” a fine stagione. Nessun pericolo di perdere il capitano a parametro zero stavolta… Parti al lavoro da tempo per trovare la soluzione che possa blindare Lautaro Martinez ai colori nerazzurri. Da un parte l’Amministratore Delegato Sport Beppe Marotta con il Direttore Sportivo Piero Ausilio, dall’altra l’agente Alejandro Camano, che cura gli interessi dell’attaccante argentino. I discorsi tra l’Inter e Lautaro Martinez stanno andando per le lunghe rispetto alle previsioni. Come riportato dal collega Federico Masini per il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, si parla di una durata contrattuale fino al 30 giugno 2028. E soprattutto di aumento dell’ingaggio fino a 8 milioni di euro. Queste le basi del rinnovo ma senza aver definito tutto alla voce dettagli. Non è un mistero che l’entourage del numero 10 nerazzurro stia provando a ottenere il massimo, forte delle prestazioni dell’attaccante argentino a Milano. Entrambi le parti, anche nelle ultime ore, hanno rassicurato l’ambiente e soprattutto i tifosi: l’accordo non è ancora stato trovato ma il ricco rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter si farà.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini