Inter, andamento dei prestiti: S. Esposito torna e incide subito

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Sebastiano Esposito torna dopo oltre un mese e serve un assist decisivo.

RIEPILOGO PRESTITI – L’ultimo weekend dei giocatori dell’Inter attualmente in prestito ha Sebastiano Esposito come protagonista. L’attaccante classe 2002 torna in campo, e dal 1′, dopo oltre un mese di infortunio. E risulta subito decisivo, servendo l’assist per il momentaneo 2-0 della Sampdoria contro il Modena. Purtroppo però gli emiliani pareggiano, segnando due reti a Filip Stankovic. Spostandosi in Umbria, altri 90 minuti in campo per Franco Carboni, nella sconfitta casalinga della Ternana col Como. Eddie Salcedo invece registra la prima presenza da titolare col Lecco, ma pure per lui arriva uno 0-1 in casa. In Inghilterra, solo panchina per Ionut Radu dopo il fallimento della trattativa con l’Al-Shabab. Mentre in Francia arriva un’altra sconfitta per il Marsiglia, adesso a -6 dal quarto posto. Joaquin Correa assiste alla sconfitta col Lione dalla panchina. Titolare invece Martin Satriano, in campo per 83 minuti nello 0-0 tra Brest e Nizza.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Roma-Cagliari 4-0: indisponibile per infortunio

VALENTIN CARBONI (C) – Udinese-Monza 0-0: in panchina, subentra al 57′

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Modena 2-2: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Modena 2-2: titolare, sostituito al 72′, 1 assist, 1 ammonizione

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Catanzaro 1-1: in panchina, subentra al 69′

EDDIE SALCEDO (A) – Lecco-Cremonese 0-1: titolare, sostituito al 73′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Pisa 1-1: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Ternana-Como 0-1: titolare, 90′ in campo

JAN ZUBEREK (A) – Ternana-Como 0-1: in panchina

GABRIEL BRAZAO (P) – Ternana-Como 0-1: in panchina

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Nottingham Forrest 1-1: in panchina

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Rayo Vallecano-Siviglia 1-2: titolare, sostituito all’82’

JOAQUIN CORREA (A) – Lione-Marsiglia 1-0: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Nizza 0-0: titolare, sostituito all’83’

ZINHO VANHEUSDEN (D) – RWDM-Standard Liegi 2-2: indisponibile per infortunio

MATTIA ZANOTTI (D) – Lucerna-San Gallo 1-0: titolare, 90′ in campo