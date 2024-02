Radu ancora bloccato: un’altra scelta per il Bournemouth

Nonostante le voci di un interessamento dall’Arabia Saudita durante la sessione di mercato invernale, Ionut Radu – portiere dell’Inter in prestito al Bournemouth – continua a restare bloccato. Come dimostra la scelta per la sfida di oggi contro il Nottingham Forrest.

BLOCCATO – Niente da fare per Ionut Radu, che nonostante la partenza in prestito dall’Inter la scorsa estate, continua a non trovare minutaggio. Per la sfida di oggi che il suo Bournemouth disputerà in casa contro il Nottingham Forrest, infatti, la scelta è ricaduta ancora una volta su Neto per la porta. Solo panchina, dunque, per il portiere rumeno.