Calabria: «Addio Conte inaspettato, Inter favorita. Calhanoglu? Lo batterò!»

L’Inter è al lavoro per la prossima stagione ad Appiano Gentile e ieri si è messo in luce Calhanoglu con tre assist e un gol contro il Crotone (vedi articolo). Il turco ha salutato il Milan in questa sessione e non sembra essere andata giù a Calabria, suo ex compagno nei rossoneri.

NO COMMENT – Davide Calabria ha rilasciato una lunga intervista al “Corriere dello Sport” dove ha fatto il punto sulla passata stagione, sia personale sia a livello di risultati con il club. La delusione per non essere andato a EURO 2020 con l’Italia è stata tanta per il terzino del Milan che punta alla prossima stagione mantenendo però i piedi per terra: «La favorita per lo Scudetto? L’Inter è un passo avanti a tutte perché è Campione d’Italia e dunque favorita d’obbligo. Subito dietro metto la Juventus».

LE USCITE – Non solo pronostici. Calabria ha infatti parlato anche dei due addii subiti dal Milan in estate, quelli di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Quello del turco è quello più “doloroso” perché passato da una parte del Naviglio all’altra. «Non so le dinamiche della trattativa e non mi piace commentare le scelte degli altri. Se lo riteneva giusto, ha fatto bene ad andare all’Inter. Gli auguro il meglio e sarò contento di rivederlo al derby, ma state certi che darò tutto per batterlo».

SORPRESA INTER – Calabria inoltre ha chiuso facendo un focus sulla prossima stagione analizzando i ritorni di tanti allenatori nelle top squadre di Serie A. Ciò che lo ha sorpreso però è proprio il cambio in panchina dei suoi cugini, l’Inter. «L’addio di Antonio Conte non me l’aspettavo proprio. E forse non se lo aspettavano neppure all’Inter… Al suo posto è comunque arrivato un tecnico altrettanto bravo che con la Lazio ha sempre ottenuto ottimi piazzamenti».

Fonte: Il Corriere dello Sport

