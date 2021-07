Inter-Crotone conferma, Dimarco e Satriano i migliori dell’estate

Inter-Crotone ha portato una conferma per Inzaghi. Anzi due, come i nomi protagonisti di questa estate nerazzurra: Dimarco e Satriano.

PROTAGONISTI FISSI – Con Inter-Crotone si è cominciato a fare sul serio. La preparazione è un po’ più avanzata e Inzaghi ha iniziato a scoprire i suoi titolari. Tuttavia l’amichevole ha confermato la voglia di emergere di due giovani che stanno mettendo il loro marchio su questa estate in casa nerazzurra. Parliamo di Dimarco e Satriano. Entrambi a segno nel 6-0 finale, autori delle prime due reti.

PUNTA IN CRESCITA – Nel ritiro dell’Inter è tornato Lukaku, che ha giocato nel secondo tempo. E si aspetta Lautaro Martinez. Nel frattempo, per togliersi ogni dilemma, Satriano continua a segnare. L’uruguaiano non scende di rendimento e continua a mostrare le sue doti. Aprendo scenari di mercato e suggestioni. La sua crescita è sempre più intrigante. E ora coi titolari potrà imparare nuovi trucchi del mestiere.

Dimarco non è giovane quanto Satriano, ma il classe 1997 ha deciso di cogliere la sua occasione per impressionare Inzaghi. Sulla sinistra ci ha messo ancora una volta qualità, attenzione tattica, cross, calci piazzati. Il gol è la ciliegina, quel plus che aumenta ancora la fiducia e stuzzica l’ambiente Inter. Lui promette di esserci, per tutta la stagione. Ha approfittato del ritiro per spargere i primi semi.