Cagni: «Inter migliore in Europa in un aspetto. 15′ di noia!»

Fioccano i commenti in vista di Inter-Juventus di domenica e chiaramente non potrebbe essere altrimenti, vista l’importanza della partita. A TMW Radio l’allenatore Gigi Cagni ha espresso le sue sensazioni in vista del match.

ATTESA – Gigi Cagni non ha dubbi su ciò che ci aspetta in Inter-Juventus di domenica: «Il primo quarto d’ora sarà una noia mortale, nessuno troverà spazi. L’Inter ha un punto in più, una partita in meno e gioca casa, perché dovrebbe rischiare? È la squadra più pericolosa d’Europa in contropiede, con quattro passaggi arriva in porta. Perché dovrebbe attaccare? Deve vincere il campionato e sa comunque di essere la più forte».