UFFICIALE – Alcaraz in arrivo, pronto per Inter-Juventus e non solo

Arriva l’ufficialità di Carlos Alcaraz in bianconero, proprio alle porte dello scontro diretto Inter-Juventus. E, in ottica più allargata, si tratta di un colpo in più per la lotta scudetto.

UFFICIALITÀ – È arrivato il comunicato dell’acquisto di Carlos Alcaraz, nuova freccia nella faretra di Massimiliano Allegri per Inter-Juventus di domenica. Ma non solo. Si tratta anche di un elemento importante per i bianconeri in ottica della lotta scudetto. Come comunicato dalla società torinese, il centrocampista argentino arriva in prestito dal Southampton.