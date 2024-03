Cagni elogia Inzaghi e assicura: «Non andrà via dall’Inter! Ecco il motivo»

Da giorni continuano a susseguirsi voci di presunte offerte dalla Premier League per Simone Inzaghi. Da allenatore, Gigi Cagni è sicuro del futuro all’Inter del mister piacentino. Ecco il motivo.

SENZA SENSO – Simone Inzaghi lascerà Milano e l’Inter per nuove spiagge? Non è assolutamente d’accordo mister Gigi Cagni, intervenuto sull’argomento a TMW Radio. Di seguito l’opinione dell’allenatore, che prova a calmare le acque: «A inizio anno ho detto che se Inzaghi vince lo scudetto – e deve vincerlo – diventa un allenatore top in Europa. La seconda cosa è che se sei un allenatore come lui in questo momento, con un direttore con cui vai d’accordo, non ha senso che tu vada via. Quando arrivi a questi livelli, il terzo anno raccogli quello che hai seminato. Stai raccogliendo i risultati. L’Inter prima a me non piaceva, adesso invece sta giocando uno dei calci più belli che si possano vedere oggi. Adesso fa il possesso palla che serve per fare le accelerazioni con una qualità enorme, contro cinque. Inzaghi è diventato tatticamente molto forte e la squadra insieme a lui. Quindi non molli una situazione come questa adesso perché stai andando verso l’apice. Sono sicuro che Inzaghi non lo farà. Quando fai questo mestiere e vedi sul campo che si realizza tutto ciò che hai nella testa. Veniva criticato per i cambi dopo le ammonizioni e invece questa è diventata una forza. Ora i giocatori che stanno fuori sanno che possono entrare in qualsiasi momento. Ormai l’Inter è diventata una squadra di ventidue giocatori e tutti sono allo stesso livello. Se vince la Champions League? Ancora di più rimane. Se hai una macchina perfetta, perché andartene? Non ha senso».