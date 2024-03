Bologna-Inter, il carro armato di Inzaghi nel fortino di Thiago Motta! Che numeri

Bologna-Inter è certamente una delle sfide più interessanti della ventottesima giornata di Serie A, se non altro perché mette di fronte due squadre in forma, belle da vedere e che finora hanno dato vita a partite mai banali e mai scontate. I rossoblù di Thiago Motta, vera e proprio sorpresa di questa stagione, rincorrono un posto in Europa mentre i nerazzurri sono lanciatissimi verso lo scudetto

SFIDA AFFASCINANTE – Bologna-Inter è una sfida molto attesa nella sempre affascinante città cantata dal compianto Lucio Dalla e non solo. Il Dall’Ara è tutto esaurito in ogni ordine di posto e i tifosi, chiamati a raccolta dalla società in vista del confronto con la capolista, potrebbero stupire con una speciale coreografia. Insomma, si direbbe che l’Inter di Simone Inzaghi fa gola da quelle parti e di motivi ce ne sono a centinaia: è prima in classifica con numeri impressionanti, vince da 9 giornate consecutive in Serie A (e in generale nel 2024 ha sempre vinto in ogni competizione) e l’ultima sconfitta è stata proprio contro il Bologna, in Coppa Italia (20 dicembre).

Bologna-Inter, la squadra di Inzaghi in trasferta è un carro armato ma il Dall’Ara è un fortino

Thiago Motta è consapevole delle difficoltà della sfida, conosce bene l’Inter ma sa anche come affrontarla. Non è un caso che finora in questa stagione il suo Bologna non abbia mai perso contro i nerazzurri: 2-2 in rimonta a San Siro e vittoria ai supplementari in Coppa Italia. Se l’Inter ha numeri incredibili, nemmeno il Bologna scherza e soprattutto in casa: il Dall’Ara è un fortino, l’ultima sconfitta è stata quella con il Milan della prima giornata di campionato (21 agosto).

L’Inter replica con numeri importanti anche in trasferta, dove finora in Serie A ha vinto sempre tranne in due occasioni, vale a dire l’1-1 in casa della Juventus e l’1-1 in casa del Genoa. Sia l’una che l’altra squadra viaggia sulle ali dell’entusiasmo, una lanciata verso un posto in Europa e l’altra verso lo scudetto della seconda stella. “E se la vita non ha sogni io li ho”, cantava Lucio Dalla. E di sogni l’Inter e il Bologna ne hanno tanti e vogliono avverarli.