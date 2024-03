FOTO – Inter, allenamento in corsa verso Bologna: tra tiri e sorrisi!

Procede la preparazione della ventottesima giornata di Serie A per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi si è allenata ad Appiano Gentile in vista della sfida di sabato prossimo contro il Bologna.

FOTO – Tra corsa, tiri, parate e risate, l’Inter continua ad allenarsi ad Appiano Gentile. La squadra di Simone Inzaghi questa settimana ha nel mirino il Bologna, che affronterà in trasferta sabato alle ore 18.00. Sul campo del Centro Sportivo Suning tanti volti sereni e concentrati, come si evince dalle foto pubblicate dai canali ufficiali nerazzurri. Dalla sessione d’allenamento odierna, inoltre, sono arrivate notizie importanti anche sul fronte infermeria. Pur non comparendo nelle foto, infatti, Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi hanno partecipato al lavoro. Sul campo per il regista turco e in gruppo per il centrocampista italiano. Anche i due uomini, dunque, concorrono per la convocazione di Inzaghi per la sfida contro il Bologna.