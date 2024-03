Calhanoglu, fissato rientro in gruppo! Un dettaglio importante – Sky

Calhanoglu sta lavorando per tornare il prima possibile a disposizione dell’Inter e di Inzaghi, con la possibilità di una convocazione già sabato a Bologna. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, il turco ha lavorato ancora a parte ma con un dettaglio che fa ben sperare: di seguito quanto rivelato su Sky Sport

DETTAGLIO IMPORTANTE – Hakan Calhanoglu sta meglio ma ancora non è rientrato in gruppo. Secondo le ultimissime di Matteo Barzaghi, il turco non dovrebbe metterci molto: «Asllani giocherà titolare anche a Bologna, Calhanoglu oggi ha svolto lavoro personalizzato ma sul campo e a buon ritmo. Dunque domani rientrerà in gruppo e quindi viaggia verso la convocazione con il Bologna e forse la titolarità con l’Atletico Madrid in Champions League. Per il resto tutti a disposizione, tranne Sensi e Cuadrado».