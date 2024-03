VIDEO – Thuram, ritorno in grande stile a San Siro: la Lega Serie A omaggia!

Thuram è tornato a disposizione dell’Inter giocando uno spezzone di partita a San Siro contro il Genoa. Il francese non è più una sorpresa visti i numeri che sta collezionando in nerazzurro, ma la Lega Serie A vuole comunque mettere in evidenza una giocata in particolare: il numero 9 interista mette il turbo

TURBO – Marcus Thuram non è più una sorpresa in Serie A. Il francese, figlio dell’ex difensore della Francia e della Juventus, Lilian Thuram, ha stupito tutti fondamentalmente perché nessuno lo conosceva bene ma anche e soprattutto dopo l’enorme lavoro fatto su di lui da Simone Inzaghi. Il francese si è poi inserito benissimo in gruppo, ha creato un’alchimia perfetta con Lautaro Martinez e non si accontenta mai. Dopo qualche turno di stop forzato causa infortunio, il numero 9 interista è tornato in campo a San Siro con il Genoa sfornando una giocata clamorosa che ha esaltato il pubblico sugli spalti.

Anche la Lega Serie A su Twitter ha elogiato il numero di Thuram che quando decide di mettere il turbo è implacabile.