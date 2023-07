Cagliari, doppio brutto infortunio a un mese dalla partita con l’Inter

Il Cagliari sarà il secondo avversario dell’Inter in Serie A, lunedì 28 agosto alle ore 20.45 in Sardegna. I rossoblù dovranno fare a meno di due dei big della rosa di Ranieri, entrambi per infortunio. Per Lapadula stop che rischia di essere dai tre ai cinque mesi, per Rog 2023 finito dopo la terza grave lesione al ginocchio (stavolta il sinistro).

NIENTE CAGLIARI-INTER E NON SOLO – “Il calciatore Gianluca Lapadula nella giornata odierna è stato sottoposto ad accertamenti presso la clinica Villa Stuart di Roma: gli esami hanno evidenziato un’instabilità del comparto mediale della caviglia destra che ha richiesto un intervento chirurgico di correzione in via artroscopica. L’operazione, eseguita dal professor Attilio Santucci e dal dott. Fabrizio Forconi, è perfettamente riuscita.

A seguito dell’infortunio riportato in occasione della gara contro la Roma U19 il calciatore Marko Rog è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti strumentali al ginocchio sinistro. Gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore”.

Fonte: cagliaricalcio.com