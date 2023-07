Balogun, messaggio all’Inter! Ma servono ancora tanti passaggi – SI

Da Balogun è arrivato un messaggio, più o meno indiretto, all’Inter in relazione alla possibilità di vestire il nerazzurro nella nuova stagione. È un qualcosa che racconta Pedullà, nel suo spazio social su Sportitalia.

LA VOLONTÀ – Folarin Balogun “chiama”, secondo Alfredo Pedullà, ma non è certo chiusa: «Ci sono degli intermediari, lui ha fatto sapere che andrebbe all’Inter. Ma non c’è una trattativa, che arriverà più avanti. Abbiamo sempre dato una scaletta prioritaria e gerarchica, per quanto riguarda gli attaccanti che piacciono all’Inter. In questo momento Balogun resta in testa a questa lista, poi per chiudere dobbiamo aspettare. Ma non c’è una trattativa adesso: ci sono dei contatti».