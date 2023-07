Morata-Inter, quotazioni in calo? Atlético Madrid chiaro – SI

La settimana scorsa si parlava molto di Morata, ma in questa il suo nome per l’Inter è molto calato. L’Atlético Madrid non sta forzando per la cessione, anzi: Sportitalia segnala le difficoltà.

IN CALO – Non c’è Alvaro Morata in pole position per l’attacco dell’Inter, dove la priorità sembra essere Folarin Balogun. L’attaccante nel pomeriggio di oggi (la serata in Corea del Sud) ha giocato il primo tempo dell’amichevole che l’Atlético Madrid ha perso 2-3 contro le K-League Stars. Morata rimane un giocatore importante per Diego Pablo Simeone: i due hanno parlato e l’allenatore lo ha pubblicamente elogiato. L’Inter ha solo fatto un sondaggio, arrivando a quindici milioni di euro come valutazione. L’Atlético Madrid invece non si sposta dalla clausola rescissoria, fissata a poco meno di ventuno milioni di euro. E su Morata c’è anche la Roma.