Buchanan ha lasciato Appiano Gentile: le sensazioni per Monza-Inter – Sky

Buchanan ha da pochi minuti lasciato Appiano Gentile. Il laterale canadese è atteso in Belgio per sbrigare alcune pratiche burocratiche: c’è Monza-Inter nel mirino.

IL NOME NUOVO – Collegato dall’esterno della Pinetina per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi dà notizie: «È appena uscito Tajon Buchanan da Appiano Gentile, in macchina assieme al team manager dell’Inter. Deve tornare a Bruxelles a recuperare dei documenti e tornare in Italia. Credo che non riuscirà ad allenarsi domani, dove l’allenamento è previsto alla mattina: non so se farà in tempo. Se tutto andrà come deve, come nelle tempistiche, sarà tesserato e disponibile per Monza-Inter di sabato. Questo è il programma, con Buchanan che nel caso non sarà titolare ma potrebbe garantire un’opzione offensiva con velocità e tecnica».