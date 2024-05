Orsi: «Zhang voto 4, senza Marotta e Ausilio l’Inter non così bene!»

Orsi duro nei confronti di Steven Zhang, che potrebbe lasciare la guida dell’Inter al fondo Oaktree. L’ex giocatore giudica ed elogia Marotta e Ausilio.

PARTITA − Nando Orsi, intervenuto a Radio Radio Mattino Sport e News, giudica il match di ieri sera: «Alla Lazio gli do 7 per la prestazione, 4 per l’attenzione: non puoi pareggiare una partita così che avevi già vinto. Vai a fare l’uno contro uno con Guendouzi e Castellanos, ma ti fai recuperare. L’attenzione, la cattiveria che devi avere per portare a casa il risultato la Lazio non ce li ha. Complessivamente 6 alla partita».

SOCIETÀ − Orsi poi dà un voto all’esperienza di Steven Zhang, che potrebbe essere giunta al capolinea: «Voto Zhang? Gli do 4, 10 a Marotta e Ausilio! Diamo voti a persone invisibili. Alla presidenza non posso dargli la sufficienza. Moratti? Presidenza diversa, questa qui no. Se non c’era Marotta e Ausilio l’Inter non faceva così bene».