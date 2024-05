Damascelli tuona: «A Zhang voto 0! Uno così l’Inter non ne aveva bisogno»

Damascelli tuona scagliandosi contro Zhang, presidente ancora dell’Inter. Il giornalista critico nei confronti del patron cinese, che può lasciare.

PESANTISSIMO − Tony Damascelli a Radio Radio Mattino Sport e News durissimo nel commentare l’esperienza di Zhang alla guida dell’Inter: «Voto zero Zhang. Un presidente che non si presenta neanche il giorno della festa che voto gli vuoi dare. La storia dell’Inter non aveva bisogno di un personaggio così, ma se viene accettato va bene così. In un paese normale ci sarebbero state già le procure a preoccuparsi di lui. Per fortuna c’è la squadra, c’è la grande Inter, c’è Inzaghi, Marotta. Non giustifico i comportamenti scorretti di una proprietà». Nelle prossime ore, il club potrebbe passare in mano a Oaktree.