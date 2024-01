L’Inter si sta allenando in questo momento ad Appiano Gentile, Matteo Barzaghi da Sky Sport sottolinea la presenza di Tajon Buchanan e descrive i suoi prossimi giorni.

PIANO – L’Inter sta svolgendo l’allenamento odierno ad Appiano Gentile con la testa alla partita di sabato contro il Monza alle ore 20.45. I nerazzurri devono cancellare gli ultimi dubbi derivanti da prestazioni non proprio brillanti. Tra le novità ci sarà Tajon Buchanan, pronto alla prima convocazione da giocatore nerazzurro. Oggi il canadese è regolarmente in campo, nel pomeriggio partirà per il Belgio, precisamente a Bruxelles, per prendere gli ultimi documenti utili per il trasferimento e per concludere l’iter burocratico.