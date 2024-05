Pruzzo non ha dubbi: «A Zhang do 10 e lode! Era quasi impossibile»

Pruzzo esalta la gestione dell’Inter di Steven Zhang di questi anni, assegnando un voto altissimo al suo lavoro alla guida della Beneamata.

VOTO ALTISSIMO − Nonostante i voti bassi e i giudizi duri dei vari Orsi e Damascelli, Roberto Pruzzo sempre su Radio Radio Mattino Sport e News va controcorrente elogiando il presidente e patron dell’Inter, che potrebbe lasciare nel giro delle prossime ore: «Zhang è riuscito a fare due finali europee, non so come ci abbia messo di suo, ma si è messo nelle condizioni di uscirne comunque bene. Voto complessivo 10 e lode, quasi impossibile che un ragazzo che non c’è mai, che comunque è riuscito in una maniera che non ti so a dire a tenere una situazione del genere vincendo credo che il 10 se lo merita tutto».