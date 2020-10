Bucciantini: “Ingiusto giudicare l’Inter in questa settimana! Conte ora…”

Marco Bucciantini

L’Inter ha perso il derby con il Milan mettendo in evidenza problemi difensivi. Secondo Marco Bucciantini – ospite negli studi di “Sky Sport 24”, Conte in questo momento non riesce a camuffare le incoerenze. Di seguito le sue dichiarazioni

TENUTA DIFENSIVA – L’Inter ha perso la sfida con il Milan mettendo in evidenza ancora problemi difensivi. Marco Bucciantini spezza una lancia a favore dei nerazzurri: «Alexandar Kolarov ha giocato a 3 con la Fiorentina e non era andato bene, così come Ivan Perisic. Questa è una settimana in cui è ingiusto giudicare l’Inter, perché onestamente è difficile maneggiare un organico con un positivo al giorno. Aveva delle assenze, ma in queste partite ha dimostrato di mancare di tenuta difensiva. In questo momento l’Inter non riesce a nascondere le incoerenze con la forza, di solito Antonio Conte è bravo a camuffare ma in questo momento non ce la fa».