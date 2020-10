Oreggia: “Eriksen un mezzo incompiuto, fuori dal progetto Inter! Conte…”

Eriksen Inter

Eriksen continua a non rientrare nei piani di Conte. Vittorio Oreggia, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, parla del centrocampista danese considerandolo già fuori dal progetto nerazzurro. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

FUORI – Christian Eriksen e l’Inter, un rapporto destinato a non decollare mai secondo Vittorio Oreggia: «Non penso di rivelare un segreto dicendo che Eriksen è fuori da questo progetto e anche dalle idee di Antonio Conte. Le parole dette dal ritiro della Danimarca penso non lo abbiano agevolato. Io non ho mai visto l’Eriksen che avevo visto giocare in Premier League, è sempre un mezzo incompiuto, c’è e non c’è. Io non penso che questo sia il giocatore che volesse avere Conte, non a caso continua a stare in panchina. Non credo ci sia un futuro da titolare per Eriksen, anche perché il mercato ha portato in dote giocatori come Arturo Vidal e Acharaf Hakimi. Per cui, pensare a un’Inter con Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Vidal ed Eriksen la vedo grigia, conoscendo Conte. Metterà mano alla situazione della difesa perché non credo che l’Inter quest’anno giochi a fare un gol in più».