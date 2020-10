Inter, Bastoni torna ad allenarsi! Conte pensa a un cambio in difesa – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter ha iniziato oggi i lavori in vista della sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach, valida per la prima giornata della fase a gironi. Conte recupera Bastoni (vedi articolo) e attende l’esito dei tamponi degli altri positivi e del resto del gruppo (vedi articolo). Secondo Matteo Barzaghi, Darmian potrebbe esordire

RITORNO IN GRUPPO – L’Inter si prepara alla sfida di Champions League con il Borussia Monchengladbach. Come rivelato da Matteo Barzaghi, Alessandro Bastoni è tornato in gruppo: «Un positivo dopo dieci giorni di quarantena se è negativo a un tampone sta bene. Bastoni è rientrato ad allenarsi, prima individualmente e poi anche in gruppo. Per cui potenzialmente Bastoni è recuperato e potrebbe essere in campo. Domani tutta l’Inter farà il tampone, a 24 ore dalla gara di Champions League. C’è la possibilità di poter schierare Matteo Darmian, non sarebbe una cosa strana vedere una difesa con Darmian, Stefan de Vrij e Bastoni. Potrebbe essere un’ipotesi molto concreta per poter sistemare la difesa».