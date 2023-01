Bucchioni: «Marotta e Ausilio illusi, 50 milioni per Skriniar da prendere»

Enzo Bucchioni ha commentato il caso Milan Skriniar in collegamento con Radio Sportiva in mattinata. L’Inter e la sua dirigenza sono stati forse illusi dal giocatore e dalle promesse del presidente.

ERRORE – Enzo Bucchioni ha parlato così del caso Milan Skriniar su Radio Sportiva: «L’Inter ha poche possibilità di andare sul mercato tra problemi economici e tempo che stringe. Se Skriniar viene punito con la tribuna si fa del male alla squadra, che ha bisogno di lui e non può avere un sostituto ora. Per dare un segnale agli altri di pancia l’avrei fatto, così come nel passato con Donnarumma e altri. Nel mondo del calcio non c’è un minimo riguardo per chi ti cresce e ti fa diventare giocatore».

FASTIDIO – Il giornalista ha poi aggiunto: «Ciò che ha dato noia è stata questa posizione ambigua. Se vuoi andare via è legittimo, ma devi essere chiaro in modo tale da permettere alla dirigenza di lavorare sul mercato e programmare il futuro. Marotta e Ausilio sono bravissimi, riescono sempre a costruire una squadra di livello nonostante la situazione, ma si sono forse illusi della promessa del presidente dei 100 milioni dalle banche per Skriniar. Hanno anche esagerato in estate, con un’offerta di 50 milioni devi vendere il difensore. Secondo me il difensore non è d’accordo da ora con il PSG, ma da tempo».