Bucchioni: «Juventus-Inter, arbitri non c’entrano. Sconfitta? Un motivo»

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dove è tornato su Juventus-Inter e sulla sconfitta dei bianconeri grazie al rigore trasformato da Hakan Calhanoglu.

SCONFITTA E ARBITRAGGI – Le parole di Enzo Bucchioni sulla vittoria dell’Inter a Torino: «La Juventus non ha vinto perché non ha i campioni per vincere e giocare in quel modo. Serviva un allenatore diverso da Allegri. Se non riesci a segnare non c’entrano gli arbitri, è colpa tua. Gli episodi? Sono fattori di campo che ci stanno. L’errore secondo me è stato il rigore su Zakaria, mi sarebbe piaciuto che Rocchi dicesse qualcosa in merito».