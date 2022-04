Tevez, visita alla Pinetina: la foto con il nutrizionista dell’Inter

Carlos Tevez è arrivato in Italia la scorsa settimana per assistere a Juventus-Inter, ma non solo. L’argentino è stato infatti oggi in visita ad Appiano Gentile, dove si è incontrato anche con Matteo Pincella, nutrizionista della società nerazzurra.

Proprio quest’ultimo ha pubblicato una foto con l’attaccante nelle sue storie di Instagram, come mostrato sopra.