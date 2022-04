Italia U16, doppia amichevole con l’Ungheria: due giovani Inter presenti

L’Italia Under 16 affronterà i pari età dell’Ungheria in una doppia amichevole in programma il 12 e 14 aprile. Tra i ventidue convocati del Commissario Tecnico Daniele Zoratto, presenti anche due giovani dell’Inter

NERAZZURRI PRESENTI – L’Italia Under 16 scende in campo contro i pari età dell’Ungheria in una doppia amichevole in programma martedì 12 aprile alle ore 15.00 e giovedì 14 aprile alle ore 11.00 al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Il Commissario Tecnico azzurro, Daniele Zoratto, ha diramato la lista dei 22 convocati che si raduneranno domenica 10 aprile. Tra questi anche due giovanissimi dell’Inter.

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Tommasi (Inter);

Difensori: Tommaso Della Mora (Inter), Metash Gaffuri (Atalanta), Filippo Pagnucco (Juventus), Cristian Previtali (Atalanta), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Alessandro Ventre (Juventus), Andrea Zilio (Bologna);

Centrocampisti: Mattia Arrigoni (Atalanta), Alphadjo Cisse (Verona), Francesco Crapisto (Juventus), Tommaso Mancioppi (Milan), Simone Pafundi (Udinese), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa), Jacopo Simonetta (Spal);

Attaccanti: Riccardo Braschi (Fiorentina), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan).