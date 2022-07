Bucchioni: «Inter quasi strangolata dal prestito. Dybala? Due o tre operazioni»

Bucchioni sottolinea, ancora una volta, la situazione economica dell’Inter e la necessità di rientrare dal pesante passivo. Il giornalista, intervenuto a Microfono Aperto su Radio Sportiva, parla anche di Dybala e Lukaku.

INNESTO COMPLESSO – Paulo Dybala appare conteso da Inter, Napoli e Roma senza ancora certezze sul futuro. Enzo Bucchioni trova problemi per la prima e terza pretendente: «L’Inter è quasi strangolata da questo prestito. Deve rientrare entro il 2025, per questo i dirigenti devono fare un attivo di mercato. Vi rendete conto delle difficoltà che ci sono. Dybala è lì che aleggia, ma a spendere cinque-sei milioni di ingaggio fanno tutti fatica, anche la Roma che ha speso tanto. Non hanno chiuso perché l’Inter aspetta due o tre operazioni in uscita, per alleggerire il monte ingaggi».

IL GRANDE RITORNO – Chi potrebbe giocare con Dybala è Romelu Lukaku. Questa l’analisi di Bucchioni sul bis del belga: «Ha avuto questo momento di esaltazione all’Inter grazie ad Antonio Conte. È cresciuto grazie al lavoro di Conte, che Simone Inzaghi ha ereditato. Vero che in Italia un giocatore di questa caratura può fare ancora la differenza, rispetto a Paul Pogba però Lukaku lo vedo che torna con una grande voglia».