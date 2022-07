VIDEO – Bremer, Inter vicina alla chiusura: cifre più alte, cambia la formula

Gleison Bremer aspetta solo l’OK per partire in direzione Milano. L’accordo tra Inter e Torino è ormai pronto a essere definito. Sul piatto i milioni previsti esattamente a metà strada tra domanda (40) e offerta (30), più bonus ancora da specificare e una contropartita tecnica, ma alla fine la formula di trasferimento non sarà quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Di seguito il video con l’aggiornamento del collega Luca Cilli per Sky Sport

