Bremer-Inter, arriva il giorno decisivo. Discussione su Casadei, le cifre – Sky

Per Bremer l’Inter è ormai ai dettagli, a breve è prevista la chiusura della trattativa col Torino. Rispetto al primo pomeriggio (vedi articolo) la situazione legata a Casadei vede un’opzione principale e una secondaria: ne parla Sky Sport.

IN CHIUSURA – La prossima settimana Gleison Bremer dovrebbe già essere un nuovo difensore dell’Inter. Sky Sport conferma lunedì come data decisiva per il vertice fra la dirigenza nerazzurra e il Torino, con la volontà di raggiungere un accordo. Trentacinque milioni la valutazione del brasiliano, più bonus e Cesare Casadei. Quest’ultimo dovrebbe trasferirsi in granata in prestito, perché l’Inter non vuole perderlo. I granata però ci puntano: da capire se sarà inserito un diritto di riscatto e controriscatto, oppure già un obbligo di riscatto ma con recompra. Tempo quarantotto ore, però, e per Bremer si apriranno le porte dell’Inter come lui voleva da tempo.