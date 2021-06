L’Inter è alle prese con il mercato in uscita, Hakimi è ai dettagli con il PSG e nei prossimi giorni dovrebbe passare ai francesi (vedi articolo). Il giornalista Bucchioni, dagli studi di Sportitalia, ha fatto una panoramica sulla situazione dei nerazzurri.

I CONTI NON TORNANO – Queste le parole di Enzo Bucchioni, intervenuto a “Sportitalia Mercato”, sulla situazione dell’Inter: «Avrebbero dovuto fare di più, ma non possono. La vicenda della proprietà cinese è chiara, anche la casa madre non se la passa bene. Non possono investire nell’Inter per mille motivi. Dopo lo scudetto, i nerazzurri avrebbero dovuto potenziarsi per riconfermarsi e dare l’assalto alla Champions League. Invece vendono Achraf Hakimi, che forse è il loro giocatore più forte. È inevitabile quando i conti non tornano. Spero che almeno il sostituto sia all’altezza, potrebbero trovare una soluzione in prestito. Hanno preso Hakan Calhanoglu che va a compensare lo sfortunato Christian Eriksen. Ma penso che l’Inter si fermerà lì. Beppe Marotta è abilissimo, magari troverà qualche prestito o parametro zero, ma non mi aspetto altro. Purtroppo per l’Inter».