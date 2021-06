Hakimi ai dettagli. Lautaro Martinez? Rinnovo Inter in futuro − Sky

Il procuratore Camaño è stato in sede all’Inter per parlare di Hakimi e Lautaro Martinez. Il laterale marocchino ai dettagli con il Psg ancora non ha fatto le visite mediche, ma non c’è alcun dubbio sull’operazione. Come riporta “Sky Sport”, su Lautaro Martinez discorso diverso

BIG − Oggi era in sede il procuratore di Achraf Hakimi e di Lautaro Martinez, Alejandro Camaño. Come riporta Luca Marchetti a “Sky Sport 24”, la trattativa per il laterale marocchino al Psg è ormai ai dettagli. L’ufficialità delle visite mediche ancora non c’è, ma l’operazione non è in dubbio. Quanto all’argentino, la trattativa per il rinnovo si è interrotta qualche mese fa a causa del cambio di manager da parte del “Toro”. L’intenzione dell’Inter è quella di blindare il suo attaccante, dunque, nei prossimi mesi, dovranno riprendere le trattative per il rinnovo.