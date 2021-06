EURO 2020, tutti i risultati degli ottavi di finale e il tabellone dei quarti

Con Svezia-Ucraina, sono terminati gli ottavi di finale di EURO 2020. Andiamo a vedere i risultati di tutti i gruppi e i prossimi impegni dei quarti di finale, con uno sguardo attento non solo – chiaramente – all’Italia, ma anche agli altri giocatori dell’Inter impegnati.

EUROPEI UEFA EURO 2020 – OTTAVI DI FINALE

Galles-Danimarca 0-4 27′, 48′ Dolberg, 88′ Maehle, 94′ Braithwaite – Amsterdam

Italia-Austria 2-1 dopo i tempi supplementari (0-0) 95′ Chiesa, 105′ Pessina, 114′ Kalajdzic (A) – Londra

Olanda-Repubblica Ceca 0-2 68′ Holes, 80′ Schick – Budapest

Belgio-Portogallo 1-0 42′ T. Hazard – Siviglia

Croazia-Spagna 3-5 dopo i tempi supplementari (3-3) 20′ aut. Pedri (C), 38′ Sarabia, 57′ Azpilicueta, 77′ Ferran Torres, 85′ Orsic (C), 90’+2 Pasalic (C), 100′ Morata, 103′ Oyarzabal – Copenaghen

Francia-Svizzera 7-8 dopo i tiri di rigore (3-3) 15′,81′ Seferovic (S), 57′, 59′ Benzema, 75′ Pogba, 90′ Gavranovic (S) – Bucarest

Inghilterra-Germania 2-0 75′ Sterling, 86′ Kane – Londra

Svezia-Ucraina 1-2 dopo i tempi supplementari (1-1) 27′ Zinchenko, 43′ Forsberg (S), 121′ Dovbyk – Glasgow

In grassetto le squadre qualificate.

QUARTI DI FINALE

1 Svizzera-Spagna venerdì 2 luglio ore 18 (San Pietroburgo)

2 Belgio-Italia venerdì 2 luglio ore 21 (Monaco di Baviera)

3 Danimarca-Repubblica Ceca sabato 3 luglio ore 18 (Baku)

4 Ucraina-Inghilterra sabato 3 luglio ore 21 (Roma)

SEMIFINALI

1 Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2 martedì 6 luglio ore 21 (Londra)

2 Vincente quarto di finale 4-Vincente quarto di finale 3 mercoledì 7 luglio ore 21 (Londra)

FINALE

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2 domenica 11 luglio ore 21 (Londra)