Brozovic porta gol, con lui in campo si alza la prolificità dei mediani! − CdS

Brozovic potrebbe ritornare titolare in Sampdoria-Inter. Opportunità che può aprire ulteriori scenari in seno al centrocampo dell’Inter. Barella e Calhanoglu non aspettano altro

IL CENTRO − Marcelo Brozovic pronto a ritornare il centro dell’Inter. Il regista croato, dopo i 20′ nel Derby, ha grandi di chance di ritrovare la titolarità contro la Sampdoria lunedì 13. Titolarità che manca con la maglia dell’Inter addirittura dal 18 settembre, ovvero dalla sconfitta di Udine per 3-1. Il suo rientro porta a nuova scenari nel gioco dell’Inter. Sia Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella potranno giocare leggermente più alti e aggredire meglio l’area di rigore avversaria. Ergo: porteranno in dote molti più gol. Lo dicono i numeri. Senza Brozovic in campo e con Calhanoglu spostato in regia, l’Inter praticamente ha finito di segnare con i centrocampisti. Tutte le ultime cinque reti in Serie A portano la firma di Lautaro Martinez. Per il resto in questi primi 40 giorni del 2023 sono andati a segno due volte Dzeko, due volte Darmian e una a testa sia Dimarco sia Acerbi. Mancano i gol dei mediani. Barella non timbra dal 29 ottobre, ovvero dalla gara di andata proprio contro la Sampdoria. Mentre l’ultimo sigillo di Calhanoglu è datato 9 novembre nella goleada contro il Bologna. Troppo scarsa la vena realizzativa proprio del turco (solo due gol) e in combutta con le statistiche della passata stagione: sette gol e 13 assist. Con il ritorno a pieno regime di Brozovic, Inzaghi potrà contare su un ulteriore bagaglio di reti.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia