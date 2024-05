Premio Gentleman Fair Play 2024, ecco tutti i premi in casa Inter!

In serata si è svolta la cerimonia per il Premio Gentleman Fair Play 2024. Tanti i giocatori dell’Inter premiati, ecco l’elenco che comprende anche un dirigente nerazzurro.

PREMI – L’Inter di Simone Inzaghi ha vinto lo Scudetto numero 20 della storia del club meneghino ed ha monopolizzato, come si poteva facilmente intuire, la serata del Premio Gentleman Fair Play 2024. A Milano si è svolta la ventinovesima edizione di questa cerimonia e sono stati diversi i membri della società nerazzurra premiati. Lautaro Martinez ha ricevuto la carica di vincitore del Gentleman dell’Inter, guadagnandosi la torretta d’oro. Davide Frattesi è stato premiato come rivelazione dell’anno tra i suoi compagni. Marcus Thuram invece ha ricevuto il premio del gol più bello in casa Inter: precisamente il riferimento è stato alla rete del derby d’andata contro il Milan. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha ottenuto il premio Gentleman Internazionale 2023-2024.

Premio Gentleman Fair Play 2024, tutti gli altri

ALTRI PREMI – Non sono stati protagonisti solamente i giocatori dell’Inter. Tra i premi figurano anche il Gentleman per il Milan a Christian Pulisic, per la Juventus a capitan Danilo e per il Monza all’ex nerazzurro Luca Caldirola. Durante la cerimonia a Tijjani Reijnders è stato riconosciuto il premio di rivelazione della stagione.