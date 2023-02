Ausilio vola a Londra, Dumfries in vetrina! Occhio al blitz vice Onana − TS

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, è volato a Londra. Denzel Dumfries in vetrina, ma occhio alla situazione portieri. Si cerca un vice Onana

BLITZ − Se Piero Ausilio è volato a Londra, un motivo legato mercato evidentemente ci sarà. Il DS dell’Inter ha approfittato di questa piccola pausa campionato (i nerazzurri ritorneranno a giocare solo lunedì) per sbarcare nella City del calciomercato globale. C’è da mettere in vetrina i gioielli più pregiati dell’Inter. D’altronde il famoso +60 non può arrivare da sé. Denzel Dumfries rimane l’indiziato numero uno per lasciare Milano e il Chelsea ci starebbe pensando. Occhio anche a Neto come possibile vice André Onana in estate. È in scadenza dal Bournemouth.