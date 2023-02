Brambati: «L’Inter arriva meglio del Milan. Il Napoli l’alibi di chi sta dietro»

Massimo Brambati, ospite di TMW Radio, ha parlato del derby di domenica con il Milan e dei problemi dell’Inter in questa stagione, visto anche il grande distacco dal Napoli

Massimo Brambati ha parlato del derby di domenica tra Milan e Inter e delle difficoltà dei nerazzurri in questa stagione: «Arriva meglio del Milan, ma vorrei ricordarvi che l’Inter è a -13 da Napoli e a una rosa che non dovrebbe avere questo distacco. Continuo a sostenere che il Napoli è l’alibi di chi sta dietro. Negli anni scorsi ci sono stati campionati contesi a colpi di vittorie fino all’ultima giornata. Io dico che le squadre che stanno a queste distanze siderali hanno sbagliato. E l’Inter non ha perso due anni fa in casa con l’Empoli, ma pochi giorni fa. Sicuramente arriva meglio del Milan che però al momento è irriconoscibile. In questo derby è logico che vedo meglio i nerazzurri, però questa è una partita particolare che può dare una svolta».