Baiocchini: «Theo Hernandez tra i migliori al mondo. Inter? Un obiettivo»

Theo Hernandez giocherà contro l’Inter nonostante un periodo non al meglio. Il terzino francese, a detta di Baiocchini, è uno laterali più forti al mondo

APPANNATO − In collegamento da Milanello per Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha parlato di Theo Hernandez: «Momento complicato del Milan ma anche e soprattutto di Theo Hernandez, mai visto così appannato. È uno degli esterni più forti al mondo come lo ha dimostrato all’ultimo Mondiale, ma adesso è uno dei più appannati. Da Qatar è tornato stanco mentalmente, ma è una risorsa fondamentale per Stefano Pioli. Su lui e Rafael Leao, il Milan ha fatto le fortune. Contro l’Inter, il Milan spera di rivedere il vero Theo».