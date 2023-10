Brambati ‘gufa’ l’Inter: «Spero sia la giornata del Torino! Il Milan…»

L’Inter sabato alle 18 affronta il Torino allo stadio Olimpico nel match valevole per la nona giornata di Serie A. Massimo Brambati spera in una vittoria della squadra di Juric che darebbe così una svolta alla sua stagione mentre punta sul Milan per lo scudetto. Di seguito il suo intervento a TMW Radio

GUFATA – L’Inter domani andrà in casa del Torino e proverà a riprendere il suo cammino dopo il mezzo passo falso contro il Bologna a San Siro. Massimo Brambati spera che il Torino faccia il suo per svoltare la stagione: «Quello che spero è che sia la giornata del Toro anche perché a me piace molto Juric, come allenatore e come interpreta la panchina del Toro. Non tanto il calcio perché quello dipende dagli interpreti che hai, ma insomma mi è sempre piaciuto e quindi mi farebbe piacere che desse un attimo la svolta a questa annata. Potrebbe essere la giornata del Milan, perché se dovesse vincere con la Juventus, anche se l’Inter può vincere con il Torino, comincerebbe a dire la propria dal punto di vista dello scudetto. Comincia a dire io ci sono».